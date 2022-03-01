مصر.. كشف تفاصيل مقتل صاحب مركز صحي على يد رجل أعمال

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر ملابسات جريمة مقتل صاحب مركز صحي على يد رجل أعمال بمنطقة إمبابة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن "المجني عليه شاب ثلاثيني صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات ذوي الاحتياجات الخاصة"، وأنه "لقي حتفه متأثرا بإصابته بـ4 طعنات متفرقة في الجسد".

وأضافت: "كشفت الأدلة الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة رجل أعمال تربطه علاقة مع المجني عليه، حيث كان الأخير معالجا لنجل القاتل المصاب باضطرابات".

وأشارت الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن "المتهم زعم عدم قدرة المجني عليه على علاج نجله المصاب باضطرابات، وذهب إليه أمام المركز بمنطقة إمبابة وقام بطعنه حتى لقي حتفه".

المصدر: "صدى البلد"