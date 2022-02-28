السيسي يتحدث عن سؤال تعجب منه مسؤول في بلجيكا

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن حوار دار بينه وبين أحد المسؤولين في بلجيكا، حيث تعجب المسؤول من سؤال طرحه السيسي.

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وقال السيسي خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية: "في بلجيكا التقيت بالناس وكلمت الدنيا.. أول ملف كنت بتكلم عن ملف حقوق الإنسان لأننا معندناش حاجة مخبينها.. عندنا قضية مش معروفة وغير معلومة إلا لبعضنا، من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم مع المسؤول قلتله ليه مسالتنيش عن الناتج المحلى بتاعك كام؟ استغرب يعني وقلتله الناتج المحلي عندك كام قالي 500 مليار والسكان قال 10 ملايين نسمة، قلتله يبقا أنا عاوز دخلي 5 تريليون دولار علشان عندي 100 مليون نسمة، وعلشان أنا معنديش المبلغ ده الناس في مصر مش بتاكل كويس ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس.. أدى حقوق الإنسان اللي أنا أعرفها".

وأضاف الرئيس المصري: "الناس في مصر مظلومة ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس.. أنا مش مانع أنه يتكلم أنا عاوزه يتكلم.. بس يعرف قضية البلد كويس قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها بدون كلام أقل ما فيه مش مستكمل معرفته، ودي كلمة مؤدبة عن الجهل وعدم ادراك وعدم تقدير الواقع اللى احنا فيه".

المصدر: اليوم السابع