ليبيا.. القبض على أحد المتورطين في قضايا المقابر الجماعية بترهونة (صور)

أعلنت وحدة عسكرية بـ"اللواء 444 قتال" في ليبيا القبض على أحد المطلوبين بمدينة ترهونة في قضايا خطف وقتل ومقابر جماعية بالبلدية.

وأوضحت الوحدة أن مفرزة خاصة تتبع اللواء تمكنت من إلقاء القبض على امحمد عبد الحكيم هنية الملقب بـ"الدراما" وهو متهم في قضايا خطف وقتل ومقابر جماعية بترهونة.

وعانت ليبيا بعد أحداث فبراير عام 2011 من فوضي انتشار السلاح والمليشيات والجريمة المنظمة بكافة أنواعها نتيجة الفراغ الأمني وما أعقبه من تداعيات أثرت سلبا على المواطنين في ليبيا.

المصدر: RT - ناصر حاتم