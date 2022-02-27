الصحة السعودية توضح ظروف الاستغناء عن إلزامية الكمامة

علق المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي على إمكانية الاستغناء عن الكمامة في ظل انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في المملكة.

وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة: "فيما يتعلق بالكمامات، فهي مثل بقية الإجراءات الاحترازية، وتخضع للتقييم وما يستجد من تدخلات وإجراءات تناسب كل مرحلة".

وأضاف أن "الجميع لاحظ مدى فائدة ارتداء الكمامات بشكل عام، وذلك من خلال انخفاض الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا، التي انخفضت في الفئات العمرية كافة، ولذلك من المهم الحفاظ على العادات الصحية المكتسبة".

وأشار إلى أن "المجتمع أصبح لديه الوعي لتحديد متى يتم استخدام الكمامة"، مشددا على ضرورة ارتدائها في الأماكن المزدحمة وعند التواجد في أماكن غير جيدة التهوية، أو عند وجود عرض تنفسي.

وعن مستجدات كورونا، لفت المتحدث إلى أن هناك انخفاضا بأكثر من 90% من حالات الإصابة التي شهدتها المملكة في الموجة الأخيرة، وهو ما صاحبه انخفاض في أعداد الحالات الحرجة، والتي انخفضت بنسبة 45% عن المستويات التي تم تسجيلها في الأسابيع الماضية وفق قوله.

المصدر: "عكاظ"