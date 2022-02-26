اليمن.. الإرياني يتهم الحوثيين بالتصعيد و"إنهاء أي فرص للحوار"

هاجم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني جماعة "أنصار الله" الحوثية، متهما إياها "بالتصعيد وإنهاء أي فرص للحوار".

واتهم الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر" الحوثيين بممارسة "عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراض وعقارات"، لافتا إلى أن "تشكيل الحوثين لجان للتصرف فيها يعد تصعيدا خطيرا ينهي أي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

1-ندين ونستنكر باشد العبارات أقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل واراضي وعقارات، وتشكيل لجان للتصرف فيها في تصعيد خطير ينهي اي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 26, 2022

وأكد أن "المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان أو المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

المصدر: RT