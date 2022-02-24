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الحشد الشعبي: القبض على إرهابي في محافظة نينوى

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الحشد الشعبي: القبض على إرهابي في محافظة نينوى
Gettyimages.ru
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ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على مطلوب وفق المادة أربعة إرهاب في محافظة نينوى.

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وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي بعد ملاحقة وتعقب في محافظة نينوى".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية".

ولفتت إلى أن "العملية أسفرت عن تنفيذ أمر اعتقال المتهم (م. خ) وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالاشتراك مع قوة من عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي".

المصدر: السومرية نيوز

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