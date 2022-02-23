نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى موسكو

وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو إلى موسكو، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية يرافقه فيها عدد من وزراء الحكومة.

وكان مجلس السيادة أعلن في وقت سابق أن دقلو "توجه صباح اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، يرافقه كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، وزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشرى، وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، وزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي".

وذكر أن الزيارة تأتي "في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلا عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يجري سيادته مباحثات مع عدد من المسؤولين في روسيا".

والعام الماضي، أعلنت السلطات السودانية أنها ستدرس من جديد الاتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان والذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وآنذاك أكد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنودا تعتبر "ضارة"، إلا أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أكد في نوفمبر أن الاتفاق لم يتم إلغاؤه.

ويسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

المصدر: "سونا" + "أ ف ب"