 
مباشر
عاجل
لافروف: رد فعل الغرب على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كان متوقعا

المتحدث باسم الرئاسة المصرية: السيسي يبحث في الكويت ملفات أمنية واقتصادية

أخبار العالم العربي

المتحدث باسم الرئاسة المصرية: السيسي يبحث في الكويت ملفات أمنية واقتصادية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg2b

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى دولة الكويت في زيارة تبحث عددا من الملفات بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن "زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية-الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة". 

وأضاف: "من المقرر أن يبحث السيسي، مع أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا