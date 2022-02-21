محمد بن راشد يستقبل محمد بن زايد

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الاثنين، حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم خلال اللقاء البحث في "الارتقاء بوطننا وسعادة شعبنا".

ونشر بن راشد عبر حسابه على "تويتر" صورا من اللقاء، وكتب في تغريدة: "خلال استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي اليوم .. مشاوراتنا مستمرة .. تنسيقنا دائم .. أخوتنا راسخة .. وقادمنا أجمل بإذن الله تعالى..".

خلال استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي اليوم .. مشاوراتنا مستمرة .. تنسيقنا دائم .. أخوتنا راسخة .. وقادمنا أجمل بإذن الله تعالى .. pic.twitter.com/QTrUHbtvze — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 21, 2022

كما نشر بن زايد عبر حسابه على "تويتر" صورة من اللقاء، وقال: "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي .. في لقاءاتنا المتجددة نبحث دائماً الارتقاء بوطننا وسعادة شعبنا".

المصدر: RT