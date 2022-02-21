مصر.. وزارة الأوقاف تصدر بيانا حول "الإسراء والمعراج" بعد أزمة إبراهيم عيسى

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بيانا أعلنت فيها أنها تستعد لتنظيم احتفالية بمناسبة إحياء معجزة الإسراء والمعراج.

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وقال الحساب الرسمي الموثق لوزير الأوقاف المصري مختار جمعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاحتفالة سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل، عقب صلاة العشاء.

وكان وزير الأوقاف المصري قد أكد في خطبة يوم الجمعة الماضية، أن ذكرى الإسراء والمعراج من أهم دروسها حسن التوكل على الله والفرج بعد الشدة وطلاقة القدرة الإلهية.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال إن "المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته"، وأضاف أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم "تصل نسبة الكذب فيها لـ99%"، متابعا أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج: "طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت".

المصدر: الوطن + مصراوي