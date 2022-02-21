معلومات مسربة تؤكد امتلاك خال الرئيس السوري حسابا مصرفيا في أغنى البنوك السويسرية

أظهر تسريب حسابات مصرفية من بنك "كريدي سويس" امتلاك محمد مخلوف، خال الرئيس السوري بشار الأسد، حسابا في هذا البنك الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك سويسرا وأغناها.

ومن بين العملاء الـ30 ألف الذين تم تسريب بياناتهم، نجد محمد مخلوف، شقيق زوجة الرئيس السوري السابق الراحل حافظ الأسد، الذي استفاد من علاقاته السياسية في تكوين إمبراطورية تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط.

وتوفي محمد مخلوف في عام 2020. وأرسل "OCCRP" مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، رسائل إلى نجل محمد مخلوف، رامي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتلق أي رد.

ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل وبعد الربيع العربي.

وتشير البيانات المسربة إلى أن "كريدي سويس" لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة شخصيات بارزة على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، خلال احتجاجات الربيع العربي.

وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين عرب في الأشهر والسنوات التالية لانتفاضة الربيع العربي. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.

المصدر: Times Live