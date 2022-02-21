مصر تسجل 58 وفاة و2009 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 58 وفاة و2009 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 2121 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.

وأشارت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 469457 من ضمنهم 400882 حالة تم شفاؤها، و23752 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 400882 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 2009 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 حالة وفاة pic.twitter.com/sPFZFym7dz — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 20, 2022

المصدر: RT