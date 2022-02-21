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مصر تسجل 58 وفاة و2009 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 58 وفاة و2009 إصابات جديدة بكورونا
Gettyimages.ru
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 58 وفاة و2009 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 2121 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.

وأشارت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 469457 من ضمنهم 400882 حالة تم شفاؤها، و23752 حالة وفاة.

المصدر: RT

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