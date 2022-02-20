الحكومة المصرية تتخذ إجراءات جديدة بحق "طبيب الكركمين"

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن عدة إجراءات اتخذتها بحق الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، الذي تم إلقاء القبض عليه بسبب ترويج أدوية ضارة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة ممثلة في إدارة التراخيص الحر، قدمت مجموعة من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين".

وأوضح عبد الغفار أنه "تم تقديم العديد من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر، في النيابة، وأيضا لدى المحليات، وجرى إغلاق أكثر من صيدلية له من خلال إدارة التراخيص الحر، لمخالفته القواعد وعدم الحصول على تراخيص، وحيازة مواد وأدوية مجهولة المصدر".

كما أكد "حرص الوزارة على أهمية إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية"، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يجري رصدها خلال الحملات، مشددا على "استمرار شن الحملات الرقابية من خلال إدارة التراخيص الحر من فترة إلى أخرى، للتأكد من سلامة كل المنشآت الطبية الخاصة والعامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين".

المصدر: "الوطن"