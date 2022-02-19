مسؤولون: إثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من سد النهضة

أعلن مسؤولان لوكالة "فرانس برس" اليوم السبت بأن إثيوبيا ستباشر غدا الأحد إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية لـ"فرانس برس": "غدا ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان"، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.

وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سد النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط، وقد تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.

ومنذ 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

وقالت الوكالة الفرنسية: "رغم أن مصر والسودان حضتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه".

وفي سبتمبر الماضي دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة بوساطة الاتحاد الإفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

المصدر: أ ف ب