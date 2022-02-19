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تونس.. السجن 10 أشهر للنائب ياسين العياري

أخبار العالم العربي

تونس.. السجن 10 أشهر للنائب ياسين العياري
ياسين العياري
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قالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة قضت غيابيا بالسجن لمدة 10 أشهر بحق النائب المجمد، ياسين العياري.

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ونسب إلى العياري تهم تعلقت بالمس في معنويات الجيش الوطني، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون إثبات صحة ذلك.

وجاءت إدانة العياري على خلفية تدوينات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الفترة المتراوحة بين 26 و28 يوليو الماضي.

المصدر: موزاييك أف أم

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