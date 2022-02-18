العفو الدولية: محامية محتجزة تعسفيا تمنع من تلقي الرعاية الصحية في مصر
قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تمنع محامية محتجزة تعسفيا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وقالت: "تحاكم هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان المصرية والمحتجزة تعسفيا، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي".
⚠️ تحرك عاجل ⚠️— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 18, 2022
ماتزال هدى عبد المنعم وراء القضبان بتهم مُلفقة على خلفية نشاطها الحقوقي. و تُعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي. لنطالب @AlsisiOfficial باطلاق سراحها فورا: https://t.co/lHSn5kGGN4#UrgentAction#Egyptpic.twitter.com/2ZROMp1J4Y
وأضافت: "في 11 أكتوبر 2021، أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة المحاكمة، بأنها تعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج".
المصدر: AMNESTY
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