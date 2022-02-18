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بري يدعو للحوار بين لبنان ودول الخليج ويطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

بري يدعو للحوار بين لبنان ودول الخليج ويطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
AP
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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة إلى الحوار بين لبنان ودول الخليج، مطالبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأعرب بري عن تحفظه على تقرير اللجنة السياسية للإتحاد البرلماني العربي، وسأل: "أين التضامن العربي؟"، وطلب من الجامعة العربية "بعودة سوريا فورا إليها".

وسأل: "لماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة؟"، كما دعا إلى "البدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج برعاية كويتية".

المصدر: "الجديد"

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