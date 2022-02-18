إسرائيل تخشى من مواجهات محتملة مع المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة اليوم

أكدت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة إسرائيل اتخذت إجراءات تحسبا مواجهات قد تحصل اليوم الجمعة في القدس والضفة الغربية على خلفية التوترات المتصاعدة خلال الأسبوع الأخير.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي ("مكان") استمرار الانتشار المكثف لقوات الشرطة في حي الشيخ جراح وباب العامود والبلدة القديمة في القدس، تحسبا لاندلاع مواجهات بعد صلاة الجمعة.

وأوضحت الهيئة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتخذت هذا القرار في ختام جلسة عقدتها أمس لتقييم الوضع الأمني، لافتة إلى أن قوات الأمن تستعد أيضا لاحتمال أن تمتد المواجهات إلى الضفة.

وكثفت السلطات الإسرائيلية تواجد قواتها في الشيخ جراح وغيرها من أجزاء القدس منذ مطلع الأسبوع، على خلفية مواجهات بين أنصار اليمين الإسرائيلي المتشدد والمواطنين الفلسطينيين.

وكانت التوترات حول الشيخ جراح قد أدت في مايو العام الماضي إلى اندلاع جولة جديدة من الصراع العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة.

المصدر: "مكان"