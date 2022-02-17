الولايات المتحدة تؤكد تمسكها بحماية السعودية والإمارات من هجمات الحوثيين "المدعومة إيرانيا"

أكدت الولايات المتحدة تمسكها بحماية السعودية والإمارات من الهجمات المنفذة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة على يد قوات الحوثيين والمدعومة من إيران.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره مساء الخميس، أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، زار هذا الأسبوع كلا من السعودية والإمارات "للتأكيد أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان الدفاع عن أراضي البلدين من الهجمات المنفذة بدعم إيران بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد ماكغورك، حسب البيان، تمسك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحماية شركاء الولايات المتحدة، واستعرض الجهود الحالية للفرق الدبلوماسية والعسكرية للولايات المتحدة في كلا البلدين.

كما بحث المنسق الأمريكي مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين "ضرورة الجمع بين ممارسة الضغط على الحوثيين في اليمن مع الجهود المنسقة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب هناك".

المصدر: RT