الأمن المصري يقتل 7 أشخاص في معركة عنيفة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في المنوفية.

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قالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "قامت مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بارتكاب سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة.. وبتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان إختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديريتى أمن (المنوفية – البحيرة) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى بمداهمة المزرعة محل اختبائهم.. وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدى الخطورة لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم "سرقة بالإكراه – قتل"، فضلًا عن سابقة مشاركة أحدهم في واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابى تم ضبطه".

وتابعت: "عُثر بحوزتهم على 7 بنادق آلية و20 خزينة وبندقية خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: المصري اليوم