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رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد البحرين في المنامة (فيديو)

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد البحرين في المنامة (فيديو)
RT
رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد البحرين
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء في المنامة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ويقوم بينيت بزيارة تستغرق يوما واحدا إلى المملكة الخليجية، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي للبلاد، بعد أقل من عامين من إقامة الدولتين علاقات دبلوماسية رسمية كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وكان في استقبال بينيت ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء المملكة في قصر القضيبية بالمنامة.

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي العديد من وزراء الحكومة وناقشوا الحاجة إلى تعاون اقتصادي أكبر.

والتقى بينيت قائد الأسطول الخامس نائب الأدميرال براد كوبر خلال توقفه في المنامة، وقال مكتب بينيت إن الأسطول "عنصر مهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة"، ولم يذكر إيران على وجه التحديد، لكن إسرائيل لم تخف مخاوفها بشأن الأنشطة البحرية الإيرانية في المنطقة.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف البلدان التعاون العسكري مع تصاعد التوترات مع إيران.

المصدر: أ ب

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