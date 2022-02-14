تعرضت للتعذيب لمدة 3 أيام.. ملابسات مقتل الطفلة المصرية وعد على يد زوج والدتها (فيديو)

نشر موقع "القاهرة 24" ملابسات وفاة الطفلة وعد بعد تعرضها للتعذيب لمدة 3 أيام على يد زوج والدتها بالدقي في مصر.

وتعرضت الطفلة المصرية وعد التي تبلغ من العمر 4 سنوات للتعذيب والاحتجاز لمدة 3 أيام داخل غرفة منفردة على يد زوج والدتها بسبب دفاع الطفلة عن والدتها مما دفعه بالتعدي عليها وحبسها حتى تدهورت حالتها الصحية وفقدت وعيها، وعندما حاول إسعافها، لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الدقي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية نشبت بينه وبين والدة الطفلة، حيث اعتدى بالضرب على الطفلة وفوجئ بفقدانها الوعي فحملها على يديه محاولا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الجريمة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري