الكويت تنفي استقالة الحكومة أو أي وزير فيها

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم "كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو أي من أعضائها".

وقال المزرم عبر "تويتر"، إنه: "غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أيا من أعضاء الحكومة".

الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أياً من أعضاء الحكومة#CGCKuwaitpic.twitter.com/o6O6XyaAwo — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) February 14, 2022

ولاحقا ظهر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، عبر تلفزيون الكويت، ليتحدث بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة وباء كورونا.

وأعلن الخالد إلغاء عدد من القيود الصحية التي جرى فرضها في البلاد في وقت سابق، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر في نوفمبر الماضي، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

المصدر: RT