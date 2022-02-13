المبعوثة الأممية إلى ليبيا تلتقي رئيسي الوزراء المتنازعين

التقت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا رئيسي الوزراء الليبيين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا اليوم الأحد، ودعتهما إلى "الحفاظ على الاستقرار" في البلاد.

والتقت وليامز الدبيبة في العاصمة طرابلس وأكدت له "أهمية أن تعمل جميع الأطراف" للحفاظ على الاستقرار.

كما التقت رئيس الوزراء المكلف باشاغا مؤكدة له "ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية... والحفاظ على الاستقرار في طرابلس وجميع أنحاء البلاد".

وأضافت في تغريدات بالعربية عبر حسابها على تويتر، أنه "يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح الخميس أن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلنا أنه "أخذ علما" بتكليف باشاغا ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".

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ويرى البرلمان ومقره مدينة طبرق شرق البلاد، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات، لكن الأخير أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ومنح البرلمان فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فبراير لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت.

المصدر: أ ف ب