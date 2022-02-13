عشية زيارة أردوغان للإمارات.. قرقاش يتحدث عن "صفحة جديدة" مع تركيا

علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على الزيارة الأولى منذ سنوات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، معتبرا أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال قرقاش عبر "تويتر": "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة للاستقرار والأزدهار في المنطقة".

وأكد قرقاش أن "الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصا منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها".

زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان الى دولة الامارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الامارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 13, 2022

وأوضح أن "سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الاقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر".

وكان أردوغان قد أعلن أنه سيزور الإمارات في 14 فبراير، وأن تلك الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT