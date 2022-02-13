العراق.. زيباري يصف قرار استبعاده من السباق الرئاسي بـ"السياسي"

وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الأحد، قرار استبعاده من السباق الرئاسي في العراق بـ"القرار السياسي".

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وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي استبعدني من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كان قرارا سياسيا ومتعسفا".

وأضاف: "نحن نعتبر هذا القرار باتا، لكن مع ذلك لا يوجد حتى اللحظة أي مرشح للحزب الديمقراطي الكردستاني لهذا المنصب غيري".

وأشار زيباري إلى أن "هناك من لا يريد رئيسا قويا وقراره وطنيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن المحكمة الاتحادية العليا استبعدت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.



المصدر: RT