 
مباشر

تونس.. سعيّد يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

أخبار العالم العربي

تونس.. سعيّد يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء
Gettyimages.ru
الرئيس التونسي قيس سعيّد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdpd

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وقال سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، إن "المجلس الجديد جاء ليضع حدا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

إقرأ المزيد
السيسي لرئيسة الحكومة التونسية: ندعم تونس في إجراءاتها للحفاظ على كيان الدولة
السيسي لرئيسة الحكومة التونسية: ندعم تونس في إجراءاتها للحفاظ على كيان الدولة

وأكد احترامه استقلالية القضاء، مضيفا أن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".

وشدد على ضرورة "تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

وأوضح أن من "يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت".

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا