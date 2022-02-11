خبير مصري يشكك في قدرة إثيوبيا على التخزين الثالث بسد النهضة (فيديو)

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن هناك رفضا مصريا سودانيا تجاه أي قرار أحادي من إثيوبيا بشأن تخزين أو ملء أو تشغيل سد النهضة قبل الوصول لاتفاق.

وأضاف أن الموقف المصري بشأن رفض التشغيل الأحادي للسد واضح، رغم أن التشغيل في صالح مصر، نظرا لتمرير المياه عبر فتحات التوربينات خلال التشغيل.

وأفاد عبر "mbc مصر" مساء الجمعة بأن السد الإثيوبي لم يرتفع من الجانبين مترا واحدا على مدى عام كامل.

ولفت إلى أن الأعمال الهندسية التي تتم هي مجرد تسويات على جانبي الممر الأوسط للسد، وهذا الإجراء لا يسمح بالتخزين الثالث.

وتابع: "هناك شك في قيام إثيوبيا بالتخزين الثالث هذا الموسم".

وصرح بأنه وبهذا المعدل لن يتم ملء السد الإثيوبي خلال 20 عاما، رغم أن مصر كانت تتفاوض مع الجانب الإثيوبي على مد فترة ملء سد النهضة واكتمال التخزين خلال 10 سنوات.

وأوضح أن إثيوبيا قد يلجأ لتعلية الممر الأوسط بمقدار بسيط يسمح بتخزين كمية لا تتجاوز مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك التخزين سياسي فقط.

(اخر تطورات سد النهضة).. إثيوبيا بتعمل مصر شماعة لأزماتها ومفيش علامات على توليد كهرباء وتصريحاتهم غير حقيقية .. د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والمياه يوضح تفاصيل هامة



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المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري