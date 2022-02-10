وزير الري المصري: نعمل على تخفيف تأثير المخاطر المناخية المحتملة (فيديو)

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي ردا على سؤال حول احتمال اختفاء بعض المدن الساحلية بسبب التغيرات المناخية، إن الدولة تعمل على تخفيف تأثيرات المخاطر المحتملة.

وأضاف: "حدث تصحر في مناطق كثيرة بالدلتا، ذوبان الجليد في القطب الشمالي سيسفر عن ارتفاع منسوب البحر، إشارة حمراء تنذر بالخطر خلال الـ50 عاما المقبلة".

وتابع: "عملنا 120 كيلومترا حماية ابتداء من البردويل حتى مرسى مطروح بعد إجراء دراسة مخاطر، لتخفيف تأثيرات المخاطر المحتملة".

وصرح بأن شاطئ الإسكندرية سيزيد ولن يختفي بفضل المشروعات التي تنفذ.

وأكد استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والنيل، مشيرا إلى مواجهة الصرف الزراعي والصحي بالنيل، مع إلزام المصانع بمعاجلة الصرف الخاص بها، وإعادة استخدامه مرة أخرى.

المصدر: "القاهرة 24"