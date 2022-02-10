وزير الري المصري: الحالة العامة للسد العالي مطمئنة ولن يتم الملء الثالث لسد النهضة في فبراير

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن مصر انتهت من أول عملية فحص شامل للسد العالي، وأن حالة السد مطمئنة.

وأكد أنه تم التوصل إلى أن الحالة العامة للسد مطمئنة ويجري تطوير وزيادة الحماية والأمان في السد، مشيرا إلى أن السد العالي صمام الأمان لمصر.

وعن أزمة سد النهضة الإثيوبي قال عبر قناة "صدى البلد" مساء الخميس، إنه ليس هناك جديد في الملف الآن ولن يكون هناك ملء ثالث للسد في فبراير الحالي.

وأفاد بأن مصر ليست ضد بناء السدود لكنها ضد عدم الاتفاق على ملء واستخدام السدود، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه.

وأشار إلى أن مصر لديها طفرة في ترشيد المياه وهناك 800 ألف فدان تحولت من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، مضيفا أنه خلال 4 سنوات سيختفي الري بالغمر نهائيا.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري