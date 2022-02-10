مستشار الرئيس المصري: موجة كورونا الرابعة ما زالت مستمرة والخامسة لم تبدأ بعد

أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية أن متحورات كورونا قضية يومية، وأن "الفيروس عندما يواجه مقاومة المناعة أو اللقاحات ينتج متحورا جديدا".

وقال إن "الموجة الرابعة ما زالت مستمرة وأن هناك زيادة في الإصابات ويتم رصدها بشكل مستمر".

وأوضح أن "اللقاحات تقلل من حدة المرض أو دخول المستشفيات أو العناية المركزة، ولكنها لا تغني عن الإجراءات الاحترازية والأدوية التي يحصل عليها المرضى"، وأوصى بـ"الاستمرار في الإجراءات الاحترازية مثل النظافة والتعقيم واللقاحات".

وأضاف: "لم ندخل الموجة الخامسة، والجرعة التنشيطية يتم تخصيصها لبعض الفئات من أجل تنشيط المناعة".

وشدد على أن وجود "المتحورات ليس شرطا لانتهاء الفيروس، وأن فيروس كورونا بعد مرور الوقت سيكون فيروسا تنفسيا عاديا مثل الإنفلونزا، وأن هناك علاجات كل فترة يتم تقييمها بشكل مستمر".

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار أن "هناك 66.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم استخدامها في مصر"، مشيرا إلى أن "28.7 مليون مواطن محصن باللقاح".

وأضاف: "نسب التطعيم في مصر تخطت 43% من تطعيم الفئات المستهدفة باللقاحات المختلفة".

المصدر: "القاهرة 24"