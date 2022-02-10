رغد صدام حسين تنعى "كاتم أسرار" والدها

نعت رغد صدام حسين حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة العراقي في عهد والدها الرئيس الراحل صدام حسين الذي توفى عن عمر 87 عاما.

وعبر حسابها في "تويتر" قالت: "أنعي إليكم المناضل حاتم حمدان العزاوي.. العم العزيز.. رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين".

ووجهت التعازي لعائلته: "العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة".

أنعى إليكم وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي،،العم العزيز،، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين، تعازينا الحارة لعائلته الغالية العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة ،، اسأل الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.انا لله وانا اايه راجعون.. pic.twitter.com/xTOFsDH7TS — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 10, 2022

يذكر أن العزاوي من مواليد 1935، ومتخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد.

عمل في وزارة الخارجية قبل أن يتم تعيينه مستشارا في رئاسة الجمهورية، ثم رئيس ديوان الرئاسة.

المصدر: RT