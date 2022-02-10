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رغد صدام حسين تنعى "كاتم أسرار" والدها

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تنعى
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين
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نعت رغد صدام حسين حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة العراقي في عهد والدها الرئيس الراحل صدام حسين الذي توفى عن عمر 87 عاما.

وعبر حسابها في "تويتر" قالت: "أنعي إليكم المناضل حاتم حمدان العزاوي.. العم العزيز.. رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين".

ووجهت التعازي لعائلته: "العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة".

يذكر أن العزاوي من مواليد 1935، ومتخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد.

عمل في وزارة الخارجية قبل أن يتم تعيينه مستشارا في رئاسة الجمهورية، ثم رئيس ديوان الرئاسة.

 

المصدر: RT

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