البابا فرانسيس قد يزور لبنان خلال العام الجاري

أعلن الحبر الأعظم عن دراسة إمكانية قيام بابا الفاتيكان فرانسيس بزيارة لبنان خلال العام الجاري، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.

وقال أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، كبير الأساقفة بول ريتشارد غالاغر في بيان له، إن "إمكانية القيام بالزيارة قيد الدراسة، وهي ستجري ما أن تكون الظروف مواتية، وربما خلال العام".

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وزار كبير الأساقفة لبنان خلال الفترة بين 31 يناير و4 فبراير الجاري بمناسبة الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان ولبنان.

وكان البابا فرانسيس قد تحدث أكثر من مرة عن رغبته في زيارة لبنان. وفي 1 يوليو العام الماضي أقيمت في الفاتيكان الصلوات من أجل لبنان بمشاركة ممثلي المجتمعات المسيحية اللبنانية.

المصدر: "تاس"