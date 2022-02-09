التحالف العربي يعلن تنفيذ "عملية نوعية" تستهدف مصادر للتهديد ومخازن أسلحة بصنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية "للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية" بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم تدمير 22 آلية عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي مأرب وحجة باليمن.

#عاجل#التحالف: عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 9, 2022

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: RT