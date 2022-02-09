التحالف العربي: تدمير 22 آلية عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف الحوثيين في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير 22 آلية عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي مأرب وحجة باليمن.

وأكد التحالف في بيان "تدمير 22 آلية عسكرية وتسجيل خسائر بشرية في صفوف المليشيا"، مشيرا إلى تنفيذ "26 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: RT + وكالات