الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع في محيط دمشق جاء ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع للدفاعات الجوية السورية، في محيط دمشق، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية.

وذكر الجيش الإسرائيلي على موقعه في "تويتر" أنه "ردا على صاروخ مضاد للطائرات أطلق في وقت سابق من سوريا، قمنا للتو بضرب بطاريات أرض - جو في سوريا، بما في ذلك الرادارات والمنشآت المضادة للطائرات".

وأوضح أن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وفي مدينة أم الفحم والضفة الغربية بسبب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار، تم التعرف على موقع راجمة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصاروخ انفجر في الهواء ولم يتم اعتراضه.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن أنظمة الدفاع الجوي السورية صدت هجوما في سماء دمشق.

وأفادت "سانا" نقلا عن مصدر عسكري سوري أن القصف تسبب في مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين، كما خلف أضرارا مادية.

المصدر: نوفوستي + سانا