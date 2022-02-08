"سانا": إسرائيل استهدفت محيط دمشق بغارة جوية وصواريخ أرض – أرض (فيديو)

أفاد مصدر عسكري لوسائل الإعلام الرسمية السورية بأن إسرائيل استهدفت محيط دمشق فجر الأربعاء بغارة من أجواء لبنان وصواريخ "أرض – أرض" من الجولان المحتل.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه "حوالي الساعة 00:56 من فجر اليوم 9 فبراير 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت".

وأضاف المصدر: "وعند الساعة 1:10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".

ونشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو لعمل الدفاعات الجوية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بشأن أي غارات على سوريا ليلة الثلاثاء، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن رصد طائرات إسرائيلية في أجواء لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا للدفاعات الجوية السورية انفجر في أجواء فوق شمال إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف محيط دمشق بالصواريخ في 31 يناير الماضي، مما أسفر عن وقوع "خسائر مادية" حسب المصادر السورية.

المصدر: وكالات