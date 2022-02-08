هيئة أبو ظبي للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق نشب في بناية إثر انفجار أسطوانة غاز
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني "سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز" في بناية بشارع حمدان بالمدينة.
وأوضحت الهيئة أن "الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف".
وأضافت أنه "لم ينتج عن الحادث أي إصابات"، مؤكدة أن جميع الفرق المعنية "تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة".
With emergency response already underway (from 1st explosion), here's footage of the 2nd explosion in #AbuDhabi.— Charles Lister (@Charles_Lister) February 8, 2022
That could well be a rocket impact. pic.twitter.com/Ipe5AxNaFP
وكانت العديد من المصادر الإعلامية أفادت بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يسمع فيه دوي انفجار ويظهر اشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن فرق الطوارئ سارعت للتدخل بشأن "ما يبدو أنه حريق بمبنى في وسط مدينة أبو ظبي، فيما ادعى البعض إطلاق صاروخ وسط مخاوف من هجوم إرهابي".
المصدر: "وام" + "ميرور"
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