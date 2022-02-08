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مصر.. مذيع يثير الجدل بتصريحات على تلفزيون الدولة تتسبب في إحالته للتحقيق (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. مذيع يثير الجدل بتصريحات على تلفزيون الدولة تتسبب في إحالته للتحقيق (فيديو)
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قررت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم  ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى.

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أثار الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الجدل بعد ظهوره في حلقة البرنامج، اليوم الثلاثاء، وحديثه عن مباراة الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي ضمن بطولة مونديال الأندية المقامة في دولة الإمارات العربية.

وقال "حداد" خلال البرنامج إن النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كناد مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022.

المصدر: صدى البلد + مصراوي

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