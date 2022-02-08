بسبب توتر الأوضاع فيها.. إعفاء مدير أمن محافظة ميسان بجنوب العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بإعفاء مدير أمن محافظة ميسان الواقعة بجنوب البلاد، على خلفية التوتر الأمني الذي تشهده تلك المحافظة.

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وذكر مراسلنا، أن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، أعفى مدير أمن محافظة ميسان من منصبه.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بتشكيل قيادة عمليات محافظة ميسان بجنوب البلاد.

وتشهد محافظة ميسان في الفترة الأخيرة توترا أمنيا وتعتبر ممرا أساسيا لتجارة المخدرات في العراق، كما أنها شهدت مؤخرا اغتيال قاض وضابط في الشرطة.

المصدر: RT