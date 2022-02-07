مجلس النواب الليبي يصوت على رئيس الحكومة الجديد يوم الخميس

صوت مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان إن "مجلس النواب أقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، وبعد قليل (يجري) الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء"​​​.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في جلسة اليوم، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.

وبعد الاستماع إلى المترشحين، ستتم إحالة ملفاتهم إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت يوم الخميس.

المصدر: وكالات