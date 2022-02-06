رغد صدام حسين تغرد حول الطفل ريان وأطفال العراق

قدمت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، تعازيها في وفاة الطفل المغربي ريان، الذي لقي حتفه داخل بئر عميقة قضي فيها 5 أيام.

وكتبت رغد في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" اليوم الأحد : "‏رحم الله ‎#الطفل_المغربي_ريان وألهم أهله الصبر والسلوان، ونسأل الله أن تبقى قلوب العرب موحدة في جميع القضايا الإنسانية، ولا تنسوا أطفال العراق وكل الأطفال الذين يمرون بظروف صعبة في العالم".

رحم الله #الطفل_المغربي_ريان والهم أهله الصبر والسلوان، ونسأل الله ان تبقى قلوب العرب موحدة في جميع القضايا الإنسانية ،،ولا تنسوا أطفال العراق وكل الاطفال الذين يمرون بظروف صعبة في العالم.. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 6, 2022

وقضى الطفل نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.

وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا، لكن شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا قبل وقت قليل من وصول فرق الإنقاذ إليه.

المصدر: RT