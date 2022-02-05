ماكرون يعلق على وفاة الطفل المغربي ريان

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، تدوينة على "فيسبوك"، علق فيها على خبر وفاة الطفل المغربي ريان، الذي ظل عالقا داخل بئر في مدينة شفشاون لأيام.

وكتب ماكرون باللغتين العربية والفرنسية: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي إننا نشاركهم حزنهم".

يذكر أن السلطات المغربية أفادت، مساء السبت، بوفاة ريان الذي ظل عالقا في البئر لأيام.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

المصدر: RT