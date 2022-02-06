الخطوط الجوية اليمنية تضم طائرة "إيرباص A330" إلى أسطولها

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، انضمام طائرة إيرباص A330 إلى أسطول طائرات الشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أحمد العلواني، أن الطائرة تعد الثالثة التي تشتريها شركة اليمنية للطيران والخامسة ضمن الخطة التوسيعية لأسطول الشركة.

وأضاف أن الطائرة الجديدة تعمل وفق أنظمة تقنية ورقمية حديثة تواكب حركة الطيران الاقتصادي والتكاليف وتتسع لـ 259 راكبا درجة سياحية و18 درجة أولى وحمولة 30 طنا.

المصدر: وكالة "سبأ"