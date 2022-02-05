الأردن يسجل 12 وفاة و12751 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، عن تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13300 وفاة و1314243 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 25.28 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 7691 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 1163790، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 137153.

وسُجلت 208 حالات إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 148، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1146 إصابة.

وأظهر موجز الوزارة أيضا أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4605794 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعتين إلى 4261020 شخصا.

المصدر: قناة "المملكة" الأردنية