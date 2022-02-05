سوريا.. "أنقذوا فواز القطيفان" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بإنقاذه بعد فيديو تعذيبه

لاتزال قضية الطفل السوري المختطف بدرعا فوازالقطيفان تتصدرمواقع التواصل الاجتماعي وسط مناشدة للجهات المختصة لإنقاذه من خاطفيه بعد نشرهم فيديو يظهرالتعذيب الوحشي له مقابل فدية مادية.

وعرفت قضية فواز وهو من قرية إبطع في ريف محافظة درعا، بعدما نشر خاطفوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، وذلك بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة.

وتناقل النشطاء، وسم "انقذوا الطفل فواز القطيفان"، في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه.

قضية الطفل السوري المختطف بات عليها أكثر من 3 أشهر إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه، وتزامنها مع قضية الطفل المغربي العالق في بئر عميق والتي نالت اهتمام العالم، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

sum required for his release, which is 500 million Syrian pounds, equivalent to 140,000 dollars#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان#درعاpic.twitter.com/AQoXYhA3dQ — kim teahunyg 💜 (@lovelyAngeless) February 4, 2022

#Syrian_child kidnapped and tortured in Daraa (🇸🇾) . Kidnappers request USD 140,000 for his release..#save_ibtaa_child#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفانpic.twitter.com/73CvKtGQUH — Bassam Elsaid Abd Elaal (@BassamElsaid86) February 5, 2022

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، كما تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

الفيديو نشره الخاطفون المجهولون، بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

نعتذر عن عرض الفيديو.

This beautiful little kid was kidnapped and tortured naked by filthy ruthless gang in daraa, syria

He did no mistake, just was born in this shitty world#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفانpic.twitter.com/2kNcz8ef7G — Senku (@Amiraa_Hamed) February 4, 2022

#Syrian_child kidnapped and tortured in Daraa (🇸🇾) . Kidnappers request USD 140,000 for his release..#save_ibtaa_child#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفانpic.twitter.com/73CvKtGQUH — Bassam Elsaid Abd Elaal (@BassamElsaid86) February 5, 2022

المصدر: RT