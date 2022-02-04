لبنان.. حملة مقاطعة لأحد المجمعات التجارية بسبب حجاب موظفة

تصدر هاشتاغ "قاطع ABC" مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وذلك بعد طلب إدارة المجمع التجاري من أحد المتاجر فصل موظفة تعمل لديه، وذلك بسبب ارتدائها الحجاب.

ووفقا لما تم تسريبه من محادثة جرت بين إدارة المجمع (فرع منطقة الأشرفية في بيروت) والمتجر (Full House)، فقد رفض الأخير طلب فصل الموظفة المحجبة، وأعلن عن اقفال المحل، وذلك كي لا يكون مشاركا في دعم أي عنصرية او تعصب، بحسب ما جاء في رد المتجر على المجمع.

"انستغرام"

الرد من قبل أصحاب المتجر، استوجب ردا أيضا من جانب إدارة المجمع التي أكدت أن الأمر بعيد عن العنصرية، وإنما هو من ضمن القوانين التي تفرضها، والتي بموجبها يمنع إظهار أي شعار ديني أو حزبي أو سياسي لأي فئة انتمى.

ABC Achrafieh ordered a shop at the mall to remove the Hijabi sales person, in a discriminatory manner against Muslims.



The shop opted to close rather than accept such unreasonable and unethical demands.



Women with hijab are banned from many jobs in Lebanon. pic.twitter.com/9aMYplSedj — Lebanese News and Updates (@LebUpdate) February 2, 2022

تريد عدم إبراز أي دين او شعار ديني..

لنقبل بهذا،ولكن ليطبّق هذا على جميع الأديان ونرى هذا في جميع المناسبات والأعياد.. حينها تستطيعون التكلُّم عن مبدأ'المساواة'.

قبل التأكيد على احترام جميع الديانات

احترموا عقول الناس!!#قاطع_ABCpic.twitter.com/HMEdjcubaM — Tala Jaza (@jaza_tala) February 4, 2022

وقد سبب هذا القرار حالة من الغضب لدى بعض فئات المجتمع وتصدر معها هاشتاغ #قاطع_ABC على موقع "تويتر". وقد اتهم العديد من المغردين إدارة المجمع التجاري بالعنصرية والنفاق.

I will never enter this pathetic building ever again. #قاطع_ABCpic.twitter.com/fpwNWJ8Ici — goldiecocks (@abbshaj) February 3, 2022

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي