 
مباشر
عاجل
الذهب الأسود يواصل الارتفاع وبرميل "برنت" يصعد فوق 93 دولارا

لبنان.. حملة مقاطعة لأحد المجمعات التجارية بسبب حجاب موظفة

أخبار العالم العربي

لبنان.. حملة مقاطعة لأحد المجمعات التجارية بسبب حجاب موظفة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbml

تصدر هاشتاغ "قاطع ABC" مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وذلك بعد طلب إدارة المجمع التجاري من أحد المتاجر فصل موظفة تعمل لديه، وذلك بسبب ارتدائها الحجاب.

ووفقا لما تم تسريبه من محادثة جرت بين إدارة المجمع (فرع منطقة الأشرفية في بيروت) والمتجر (Full House)، فقد رفض الأخير طلب فصل الموظفة المحجبة، وأعلن عن اقفال المحل، وذلك كي لا يكون مشاركا في دعم أي عنصرية او تعصب، بحسب ما جاء في رد المتجر على المجمع.

لبنان.. حملة مقاطعة لأحد المجمعات التجارية بسبب حجاب موظفة
"انستغرام"

الرد من قبل أصحاب المتجر، استوجب ردا أيضا من جانب إدارة المجمع التي أكدت أن الأمر بعيد عن العنصرية، وإنما هو من ضمن القوانين التي تفرضها، والتي بموجبها يمنع إظهار أي شعار ديني أو حزبي أو سياسي لأي فئة انتمى.

وقد سبب هذا القرار حالة من الغضب لدى بعض فئات المجتمع وتصدر معها هاشتاغ #قاطع_ABC على موقع "تويتر". وقد اتهم العديد من المغردين إدارة المجمع التجاري بالعنصرية والنفاق.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا