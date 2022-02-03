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مصدر مسؤول بالمغرب: 3 أمتار تفصلنا عن الطفل ريان

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مصدر مسؤول بالمغرب: 3 أمتار تفصلنا عن الطفل ريان
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عمليات إنقاذ الطفل ريان في المغرب
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أفاد مصدر مغربي مسؤول مشارك في عمليات إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر شمال المغرب منذ أكثر من يومين، بأن 3 أمتار تفصل فرق الإنقاذ للوصول إلى مكان تواجد الطفل.

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "أشغال إنجاز حفرة موازية للبئر بلغت 29 مترا، مؤكدا أن "عمليات الحفر تتم بحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة في المنطقة الجبلية".

وتتواصل عملية إنقاذ الطفل ريان العالق منذ أكثر من يومين في بئر بقرية تمروت بمنطقة شفشاون شمال المغرب، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب خاصة.



وفي وقت سابق، نشر موقع "هسبريس" المحلي، رسما توضيحيا لوضعية الطفل ريان، داخل البئر، الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي، وبحسب الرسم، يتواجد ريان في قاع البئر، على عمق 32 مترا، علما بأن قطر فتحة البئر من الوسط تصل إلى 20 سم.

المصدر: "سبوتنيك"

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