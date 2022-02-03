اليمن.. وصول دفعة جديدة من منحة نفط سعودية إلى ميناء عدن

وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

ورست سفينة الوقود المحملة بنحو 60 ألف طن متري من مادة الديزل، بميناء الزيت في عدن، وباشرت الفرق الفنية والجهات المختصة أعمال فحص ومعاينة مادة الديزل.

وأوضح مصدر في لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية في تصريح لوكالة "سبأ" الحكومية، أنه عقب انتهاء فحص ومعاينة مادة الديزل، ستبدأ عملية ضخ الوقود إلى الخزانات في شركة مصافي عدن.

وأشار المصدر إلى أنه ستتم لاحقا عملية توزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات المستفيدة بحسب الكميات المعتمدة لها، وذلك بإشراف اللجان الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

المصدر: وكالة "سبأ"