أحكام بإعدام مواطنين بالجملة في مصر

أصدرت المحاكم المصرية خلال الساعات الماضية أحكاما بإعدام عدد كبير من المواطنين في قضايا مختلفة بالبلاد.

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5 أشقاء يقتلون والدهم بمساعدة زوجته

وفي البداية قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، بمعاقبة 5 أشقاء وزوجة والدهم، بالإعدام والسجن المشدد على خلفية قتلهم والدهم بسبب اغتصابه شقيقتهم بالإكراه.

وتبين أن "المتهمين من الأول إلى الخامس قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن أعدت المتهمتان الرابعة والخامسة عقارا طبيا لإفقاده الوعي وقدمتاه للأول، والذي مكث رفقتهم بمسكنه حتى قدمته الثالثة للمجني عليه في مشروب أفقده وعيه وخارت قواه، وتمكن المتهمان الأول والثاني منه وطوقا عنقه بغطاء رأس نسائي، وكتما أنفاسه بوسادة قطنية، ثم كال له الأول عدة ضربات باستخدام ألة ثقيلة إلى منطقة حساسة حتى فارق الحياة".

محام يقتل والده بمساعدة صديقه وزوجه والده

كما أصدرت محكمة مصرية قرارا بالتصديق على رأي مفتي مصري بمعاقبة محام بالإعدام شنقا، ومعاقبة صديقه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة زوجة والد الأول غيابيا بالسجن المؤبد، لقتلهم والد الأول وزوج المتهمة الأخيرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثلاثة قرروا التخلص من الجثة ودفنها في منطقة جبلية على طريق "بلبيس- العاشر" وسرقة سيارة سائق التاكسي، وأثناء سيرهم للتخلص من الجثة، شاهدهم اثنان من المواطنين تصادف مرورها، وعلى الفور قاما بإبلاغ الشرطة التي باشرت الواقعة وجرى العثور على جثة المجني عليه مدفونة في الرمال وبجواره أداة حفر وسكين.

سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

من جانبها، أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الستار على أبشع جريمة قتل وخيانة زوجية في الشرقية بعد أن عاقبت الزوجة بالسجن المؤبد والإعدام شنقا لعشيقها عقب قتل زوجها والتخلص من جثته في ترعة صان الحجر.

وتبين من التحريات وجود علاقة محرمة بين زوجة المجني عليه وعشيقها، واتفقا سويا على التخلص منه لكى يحلو لهما الجو، فقام عشيقها باستدراجه بحجة تعليمه السباحة، وقام بالانقضاض على المجنى عليه وخنقه، وتخلص من جثته بمياه ترعة ناحية رمسيس بصان الحجر، وتم القبض على الزوجة وعشيقها.

فحام يقتل مالك مزرعة وشريكه

كما قررت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق عامل إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل مالكي مزرعة من أجل السرقة.

وتعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2021، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من بعض الأهالي بالعثور على جثتين لمالك مزرعة وشريكه، بمشاية داخل المزرعة، واحتراق سيارة ربع نقل، وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "رضا - ع"، 38 عاما.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف بقيامه بإيهام المجني عليهما بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه، ويوم الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالي، فقام بشراء علبة عصير "لتر"، ودس بها سما وجلس معهما، وعقب تناولهما العصير فقدا الوعى فقام بالإجهاز على مالك المزرعة ببلوك حجري على رأسه حتى فارق الحياة، وأضرم النيران بالسيارة ملك الأول، فامتدت النيران للمجني عليه الثاني وتوفي، واستولى من الثاني على 42600 جنيه، وهاتفه المحمول، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: المصري اليوم + مصراوي + الشروق + الوطن